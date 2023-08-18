banner913
banner932
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
Benzinin fiyatı 30 TL’yi aştı
13 0
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
Takımlar hazırlık maçlarına hız verdi
63 0
 
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
Geçitkale Polis Karakolu'nun telefon hattı arızalı...
16 0
YDÜ’den yapay zekada dev adım
YDÜ’den yapay zekada dev adım
25 0
“Artık yeter demeliyiz”
“Artık yeter demeliyiz”
14 0
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
YDÜ, “Profesör Dux” isimli yapay zeka eğitmeni tanıttı
70 0
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
Kıb-Tek Müdürü Aydın: “Bugün planlı bir kesinti öngörmüyoruz”
21 0
banner964

Limasol bölgesinde deprem

banner476

banner825
Limasol bölgesinde deprem
banner971
Lefke Deprem İstasyonu'na 54 kilometre uzaklıkta bugün saat 14.09’da 3,6 büyüklüğünde çok  hafif şiddette deprem meydana geldi.
Meteoroloji Dairesi, depremin merkez üsünün üssünün  34.62 kuzey ve 32.75 doğu koordinatlarında, yaklaşık 6 km derinliğinde Pissouri- Limasol olduğunu açıkladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.