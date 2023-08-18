Limasol bölgesinde deprem

Lefke Deprem İstasyonu'na 54 kilometre uzaklıkta bugün saat 14.09’da 3,6 büyüklüğünde çok hafif şiddette deprem meydana geldi.
Meteoroloji Dairesi, depremin merkez üsünün üssünün 34.62 kuzey ve 32.75 doğu koordinatlarında, yaklaşık 6 km derinliğinde Pissouri- Limasol olduğunu açıkladı.
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