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Limasol açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem

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Limasol açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
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 Limasol açıklarında, bugün saat 02.18’de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Daireye bağlı Lefke Deprem İstasyonu’ndan yaklaşık 66 km uzaklıkta, hafif şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter Ölçeğine göre ML: 3.9 olan bir deprem kaydedildi.
Yapılan ilk değerlendirme sonucunda depremin merkez üssünün 34.54 kuzey ve 32.61 doğu koordinatlarında, yerin yaklaşık 16 km derinliğinde Limasol açıklarında olduğu saptandı.
 
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