Limanlardaki eylem yarın süresiz askıya alınıyor

Mağusa ve Girne limanlarındaki iş durdurma eylemi, Başbakan Ünal Üstel ile yapılan görüşme sonrasında iyi niyet göstergesi olarak yarın sabah 08.00 itibarıyla süresiz olarak askıya alındı.

Kıbrıs Türk Acenteler Derneği, Kıbrıs Türk Armatörler Birliği, Liman Vinç İşletmeciler Birliği, Komisyoncular Birliği ve Nakliyeciler Birliği adına yapılan yazılı açıklamada, bahse konu kuruluşların, birlikte başlattıkları limanlardaki iş bırakma eyleminin, Başbakan Ünal Üstel ile görüşme sonrasında, Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketi Tasfiye Memuruna, Yüksek İdare Mahkemesi'ndeki dava sonuçlanana kadar konu ihaleyi yürütmemesi konusunda talimat verdiği kaydedildi.

Örgütler, talimat üzerine eylemi kaldırma kararı verildiğini ve yarın 08:00’dan itibaren eylemin süresiz askıya alındığını açıkladı.

Açıklamada, Başbakan ile görüşmede liman paydaşlarının limanların yönetim modeliyle ilgili önerisini değerlendireceğini söylediği kaydedildi.

İş durdurma eylemine, Kıbrıs Türk Liman İşçiler Şirketi Tasfiye Memuru tarafından yapılan hizmet alım ihalesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle gidildiği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan’a "Limanda faaliyet gösteren firmaların kollektif bir ortaklık katılımı ve devletin de içinde olacağı bir yönetim modeliyle elleçleme hizmetlerinin yürütülmesi ve kâr amacı gütmeden Gazimağusa ve Girne Limanlarının alt yapı ve teknik eksikliklerin giderilmesi" önerini yapıldığı kaydedildi.

