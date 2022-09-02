“Limanlarda devlet kontrolsüz tekelci bir yapı isteniyor”

Avukat Şefik Aşçıoğulları, müvekkilleri adına yaptığı açıklamada, limanlarda devlet kontrolünden bağımsız tekelci bir yapı istendiğini savundu

Avukat Şefik Aşçıoğulları, müvekkilleri ‘Kıbport Liman Hizmetleri Kollektif Şirketi’, ‘Özkıraç Shipping Ltd.’, ‘Gül-Em Shipping Ltd.’, ‘Manik Free Port Ltd.’, ‘Cinsa Shipping Ltd.’ ve ‘Adaport Terminal Operators Ltd.’ adına bir açıklama yaptı.

Aşçıoğulları, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Merkezi İhale Komisyonluğu tarafından 126/22 sayılı ihale sonrasında müvekkilim, Kıbrıs Türk Liman İşçilerinin Mağusa Limanı, Mağusa Serbest Limanı ve Girne Turizm Limanı’nda verilmekte olan hizmetlerin hizmet alımı başlıklı ihaleye diğer hususlar yanında 20/2016 sayılı yasanın 32 maddesi gereği yüzde 5 kesin teminat maddesine 5 milyon dolar olmasına itiraz ederek mahkemeye müracaat etmiş, söz konusu ihale bu gelişmeler neticesinde iptal edilmiştir” dedi.

Aşçıoğulları, ilgili makamlarca 1 Eylül 2022 tarihinde 271/2022 numaralı ihale ile tekrardan açıklandığını belirterek, “Bu kez de söz konusu ihale Girne ve Mağusa olarak 2 ayrı bölgeye ayrılarak, toplam yüzde 5 kesin teminat miktarını da 10 milyon dolara çıkartılarak, üstelik ihale süreci de 2 yıl süreye indirilerek ihaleye katılımı ve kazanımı imkansızlaştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“İDARE, BİZİM BİLİMSEL VE MANTIKLI AÇIKLAMALARIMIZA GÖZLERİNİ YUMDU”

Müvekkillerinin halihazırda limanlarda uzun süredir hizmet vermekte olan 5 yerel şirketlerin oluşturduğu kollektif bir yapı olduğunu vurgulayan Aşçıoğulları, şöyle devam etti:

“Limanların hizmetlerinin özelleşmesi olarak başlanan bu süreçte, özel vinçler tüzüğüne bağlı çalışan müvekkillerimin de hizmetlerini kapsayacak şekilde ihale süreçleri genişletilmiş ve halihazırda maksadı ve amacı ihaleye katılımı imkansızlaştırılan, rekabetin olmasını imkansızlaştırılan yani limanlarda KKTC’ye ithalat ve ihracatı mümkün kılan yapıyı, tamamen devlet kontrolünden bağımsız olması yanında ticari anlamda da iyi hizmet mantığı dışında tekelci bir yapıya götürülmek istendiği açıktır. Müvekkillerim, halihazırda bu hizmetleri uzun süreden beri yürüten yerli şirketlerdir ve limanların uzun yıllardır hizmet vermesinde bir fiil hizmet vermektedirler.

İdareye, müteaddit kez kesin teminat miktarının hesaplanmasında Liman Başkanlığı tarafından "kamuya açık" olarak yayımlanan kriterler dikkate alınarak yüzde 5 kesin teminatı miktarının hesaplanmasını talep ettik ki bu hesaplamaya göre rakam ortalama, 3.650.100.00 Dolar olduğu görülmektedir. Yani, 5.000.000,00 Dolar dahi olsa 2 yıl sürenin yasal teminat miktarının 500.000,00 dolar olacağı açıktır. İdare, tamamen bizim bilimsel ve mantıklı açıklamalarımıza gözlerini yummuş olduğu net bir şekilde görülmektedir.”

“HER TÜRLÜ MÜCADELEYİ VERECEĞİZ”

Ülkede son zamanlarda genel olarak ihale süreçlerinde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Aşçıoğulları, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Ülkemizde limanlar üzerinden de idarenin gerek Bakanlar Kurulu kararları ile gerekse de ihale süreçleri ile yaşananlar bize, güven duygumuzu sarsmakta, ülkemizin tek kapısı limanlarda özelleştirme adı altında yapılmak istenen işlemlerde şeffaflık, bilimsellikten uzak ve imkansız şartlara yerel işletmelere muhalif veya düşmanca yaklaşıldığı izlenimi vermektedir. Şirketler olarak sivil yapılarımız ile ve gerekse de tüm hukuki yollarla limanların geleceğini korumak ve ülkemizin ticaret kapılarını açık bırakmak adına her türlü mücadeleyi vereceğimizi, kamuoyunun bu süreç içerisinde eylem de dahil vereceğimiz tüm haklı tepkilerimizde eylemlerimizde ve mücadelemizde bize anlayış ve destek vereceğine olan inancımızı belirtiriz.”