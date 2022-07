“Limanlarda büyük kayıp var”

Mağusa Limanı’nda faaliyet gösteren dört örgüt, Güç-Sen’in ek mesai yapmama eyleminin ekonomiyi ve maliyetleri olumsuz etkilediğine dikkat çekti ve hükümetten sorunu çözmesini talep etti



Gazimağusa Limanı'nda faaliyet gösteren 4 dernek ve birlik Güç-Sen’in limanlarda ve gümrük kapılarında ek mesai çalışmama eylemi hakkında Gazimağusa Limanı’nda ortak açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Gemi Acenteleri Derneği, Kıbrıs Türk Armatörler Derneği, Beynelmilel Nakliyeciler Birliği ve Komisyoncular Derneği ortak açıklamasında, limanlarda ek mesai yapılmamasının, işlerin ve işlemlerin gecikmesi nedeniyle maliyetlerin artmasına, ürünlerin zamanında teslim edilmemesine ve ülke ekonomisinin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olduğu belirtildi.

Açıklamada, Güç-Sen’in eylem gerekçelerinin 3 yıldır devam ettiğine vurgu yapılarak, hükümete eyleme neden olan konuların çözülmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, eylemin ek mesailer nedeniyle yapıldığına dikkat çekilerek, Gazimağusa Limanı’nda bayram tatili nedeniyle fazla ek mesai yapılmadığı, sınır kapılarındaki ek mesailer de limanlardaki ek mesaiye eklendiği için ek mesai sürelerinin aşıldığı, gümrük kapılarındaki ek mesailerin limanlardan ayrılması gerektiği ifade edildi.

4 örgütün ortak basın açıklaması Kıbrıs Türk Armatörler Derneği Başkanı Yıltan Özkıraç tarafından okundu. Yıltan Özkıraç, gümrük yetkililerinin ve hükümetin sorunu çözeceğine inandıkları için bugüne kadar sessiz kaldıklarını belirterek, limanlarda çalışan herkesin bu işten zarar gördüğünü ifade etti.

Eylem dahil her seçeneği değerlendirerek tepkilerini göstereceklerini söyleyen Özkıraç, Başbakanlık ve bakanlıklarla ilgili randevu taleplerine de cevap alamadıklarını söyledi.

Özkıraç, mesailerin sorumlusunun limanlar olmadığını, yaklaşık 10 gün bayram tatilinde gemilerin gidip gelmediğini, limanlarda ek mesailerin dolmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Bu neyi kanıtlar biliyor musunuz. Aslında liman çok fazla konuşulduğu kadar ek mesai yapmıyor. Esas mesai 24 saat sınır kapılarında çalışan memurlar yapıyor. Onların ek mesaileri limanlara ekleniyor. Onların haklarının talebi nedeniyle biz kullanılıyoruz. Yoksa limanda ek mesaileri dolduracak kadar iş yoktur. Bu ayrılabilir. Gazimağusa Limanı’nın ne alakası var sınır kapılarıyla. Ek mesailer kapılarda doluyor, eylemler kapılarda değil limanda yapılıyor”

Ek mesai eylemlerinin devamı halinde gereken neyse yapacaklarını vurgulayan Özkıraç, basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasında, Güç-Sen’in ara ara 3 yıldır personel alımı ve ek mesai nedeniyle eylem yaptığı kaydedildi.

Dünyada limanların 24 saat esasına göre çalıştığı vurgulanarak, “KKTC’de 08.00-14.00 saatleri arası çalışma yapılmaktadır. Bu saatler arasında çalışıp KKTC limanlarında gemi işletmeciliği yapılabilmesi mümkün müdür?” diye soruldu.

Açıklamada, KKTC’nin en yoğun iş hacmine sahip limanlarında gemi taşımacılığının aksamasının ülkeye mal girişi ile ülkeden mal sevkiyatında sorunlar yaşanmasına, sefer kayıplarına, gelir kayıplarına, ithalat ve ihracat yapılan Mersin ve Taşucu limanlarındaki masrafların da artmasına neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Dünya ve KKTC ticaretinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu, navlun bedellerinin 4 katına yükseldiği, bu dönemde yapılan eylemlerin işlerin aksamasına neden olduğu, paydaşların mali kayıpları yanında ülke ekonomisine sekte vurduğu, ayrıca eylemlerin Gazimağusa Limanı’nda çalışanların sorunlarına da çare olmadığı ifade edildi.

VARER

Gemi Acenteleri Derneği Başkanı Vargın Varer, acenteler, armatörler, uluslararası nakliyeciler ve gümrük komisyoncuları olarak yaklaşık 3 yıldır söz konusu sorunla ilgili mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Varer, mağduriyetin ticaret erbabından son tüketiciye kadar zincirleme devam ettiğine işaret ederek, gecikmeler nedeniyle maliyetlerin fiyatlara yansıdığını söyledi.

Son 1 yıldır 4 ayrı bakanla muhatap olduklarını, Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüşerek sorunun çözümüne ilişkin önerilerde de bulunduklarını söyledi.

Sadece kamuya istihdam yaparak sorunların çözülemeyeceğini yineleyen Varer, 1980’lerin ek mesai düzenlemeleri ve gümrük iş tanımları ile 2000’li yılların yürütülemeyeceğini kaydetti.

“Dayanma noktamız kalmadı” diyen Varer, özellikle yaz mesaisi başlayınca sorunların daha da büyüdüğünü, çözümün ise hükümet edenlerin ve politika yapıcıların işi olduğunu söyledi.

DÖRT GAZİ

Beynelmilel Nakliyeciler Birliği Başkanı Hasan Dörtgazi de, yaklaşık 3 yıldır devam eden sorunun her geçen gün arttığını ve kendilerini maddi ve manevi sıkıntıya düşürdüğünü söyledi.

Limanın 1974 yılından daha geride olduğunu iddia eden Dörtgazi, hizmetleri daha ileriye götürebilmek için hükümetin sorunlara çözüm bulması gerektiğini kaydetti

Sorunların çözümüyle ilgili adım atılmadığını ve 3 yıl geçtiğini kaydeden Dörtgazi, her geçen gün mağduriyetin arttığını vurguladı.

Dörtgazi, “Biz de bir hafta çalışmıyoruz desek ülke kilitlenir” diyerek, limanların ülkenin can damarı olduğunu, binlerce insanın malının limanda taahhütlü olduğunu, taahhüt ettikleri malı gününde teslim edemedikleri için alıcı gözünde yalancı duruma düştüklerini ifade etti.