Limanlar Dairesi'nin yeni müdürü Emirzadeoğluları

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğü'ne Emsal Emirzadeoğluları atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emirzadeoğluları'nın görevi bugünden itibaren geçerli olacak.

