banner913
banner932
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
37 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
23 0
 
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
20 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
93 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
20 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
32 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
18 0
banner1032

Limanlar Dairesi'nin yeni müdürü Emirzadeoğluları

banner1020

banner974
Limanlar Dairesi'nin yeni müdürü Emirzadeoğluları
banner971
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğü'ne Emsal Emirzadeoğluları atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emirzadeoğluları'nın görevi bugünden itibaren geçerli olacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.