Limanlar Dairesi'nin yeni müdürü Emirzadeoğluları

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Limanlar Dairesi Müdürlüğü'ne Emsal Emirzadeoğluları atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre Emirzadeoğluları'nın görevi bugünden itibaren geçerli olacak.
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