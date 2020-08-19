"Limanda bulaş yayılmayacak mı?"

CTP Genel Başkanı Erhürman, "Deniz yoluyla gelenler, limanda nasıl bir pandemi merkezinde tutulacaklar ve orada bulaşı yaymayacaklar mı?” diye sordu CTP Genel Başkanı Erhürman, "Deniz yoluyla gelenler, limanda nasıl bir pandemi merkezinde tutulacaklar ve orada bulaşı yaymayacaklar mı?” diye sordu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, yaşananlara şaşırdığını ve şu anda sağlığa ve ekonomiye konsantre olmak gerekirken, hükümetin çok ciddi şekilde konsantrasyon sorunu yaşadığını düşündüğünü söyledi.

Erhürman, Ada Tv’de katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararları da yorumlayan Erhürman, deniz yoluyla gelenlerin daha büyük risk teşkil ettiği yönündeki kararın üzerine, bunun nedenleriyle araştırılması gerektiğini söyledi ve “Deniz yoluyla gelenler, limanda nasıl bir pandemi merkezinde tutulacaklar ve orada bulaşı yaymayacaklar?” diye sordu.

Random test uygulamasının artırılacak olmasını de yorumlayan Erhürman, bunun yapılması gerektiğini 1 buçuk ay önce hükümete söylediklerini vurguladı ve “İçeride bulaşın olup olmadığını ancak random testlerle öğrenebiliriz” dedi.

Hükümete 10 Mart’tan itibaren birçok defa pandemi ile mücadeleye dahil olmak ve kriz masalarında görev almak istedikleri çağrısını yaptıklarını ancak karşılık bulmadığını kaydeden Erhürman, “Bu ülkemizde alışılmış bir muhalefet tarzı değildi. Biz 2018’de döviz krizini yaşarken, kimse bize böyle bir teklifle gelmedi. Tam tersine mecliste üzerimize üzerimize geldiler. Sanki dövizin yükselmesinin sebebi bizmişiz gibi. Bugün de döviz yükseliyor. Hiçbir noktada ‘Bu hükümettir dövizin yükselmesinin sebebi’ demedim. Öyle çalışıyor olsaydık, bugün biz de sokakta olmayacaktık, kendileri de sokakta olmayacaktı. Bugün yüzlerce insanımız işsiz kalmış durumda. Binlerce insan işinden ayrılıp yurtdışına çıktı. Yüksek öğretim çok ciddi bir sıkıntı içinde. Turizm, kapılar açılmış olmasına rağmen hareket edemedi. Esnaf kan ağlıyor. Biz Mart’tan Temmuz’a kadar sert muhalefet yapmadığımız için eleştirildik” diye konuştu.

Okulların sonbaharda açılacağının 10 Mart’tan beri bilindiğini söyleyen Erhürman, o tarihten bugüne 5 buçuk ay geçmiş olmasına rağmen, hâlâ okulların ne zaman ve hangi kurallarla açılacağının belli olmadığını söyledi.

Erhürman, “Bu konuda sendikalar çalışma yaptı. CTP olarak biz eğitim konusu ile ilgili bir panel düzenledik. O panelde konuşmacılar somut öneriler ortaya koydu. 3-2 yöntemi dedikleri bir yöntemi söylüyorlar. Yani öğrenciler 3 gün gidip, 2 gün gitmeyecekler. Böylelikle sınıflarda öğrenci sayısı azalacak. Ama bunu konuşurken, orada dezenfektan maddelerin bulunması için de bir bütçe gerekiyor. Öğrencilerin maskeli olmasının da sağlanması gerekiyor. Teneffüslerde nasıl bir tertibat alınacağı da son derece önemli” dedi.

Hükümetin bu toplumun gailesini çekmediğini ileri süren Erhürman, “Sağlıkta da, ekonomide de, eğitimde de aynı şeyleri yaşamaya devam ediyoruz. Yoğun çalışılması gereken bir dönemin içerisinde durmadan başka şeylere konsantre oluyoruz. Buraya konsantre dahi olamıyoruz. Bu memleketin gailesini çekmeyen bir yönetim tarzıyla karşı karşıyayız, mesele budur” şeklinde devam etti.





