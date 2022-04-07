Liman ve gümrükte sabaha kadar grev

Sendikal Platform, Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şubesi’nde bu sabaha kadar grev yaptı. Yarın aynı grev Mağusa Limanı’nda yapılacak, burada yürüyüş de düzenlenecek, vatandaşlara ekmek ve mum dağıtılacak

Girne Liman Dairesi ile Girne Gümrük Şube Amirliği’nde dün tam gün uyarı grevi yapıldı. Grev bu sabaha kadar sürdü.Grev kararı alan Sendikal Platform adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, “Bizi bu duruma düşüren hükümettir. Zamlara, hayat pahalılığına ve ülkenin kötü yönetimine tepki için buradayız. Yılmayacağız. Sonuna kadar direneceğiz…” dedi.Demokratik eylem haklarına saygılı davranılmadığını, limana gelen geminin yasalara aykırı şekilde bağlandığını da savunan Metin Atan, “Avukatlarımızla birlikte polise şikayette bulunduk. İlgili arkadaşların tutukladığı söylendi. Polis mensuplarına teşekkür ediyorum…”açıklamasında bulundu.Cuma günü aynı grevin Gazimağusa Limanı’nda yapılacağını, burada yürüyüş de düzenleneceğini belirten Atan, vatandaşlara ekmek ve mum dağıtılacağını da anımsattı.“Güç-Sen neden burada değil? Sendikal Platform’da çatlak mı var?” sorusu üzerine Atan, “Eylemi yapan sendikalar olarak buradayız. Bunu üyeleri sorgulasın... Konunun değerlendirmesini yarınki (bugünkü) toplantıda yapacağız.” dedi.