“Liderlik sorunu var”

Eski Başbakan ve Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, ülkede liderlik sorunu olduğunu vurguladı

Eski Başbakan ve Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, şu anda toplumun, gücün kendinde olduğuna ve birşeyleri değiştirebileceğine dair inancının çok zayıfladığını, ayni zamanda liderlik sorunu olduğunu da vurguladı. Siber, "Lider; popülizmden ziyade, toplum menfaatine yapabileceklerini, projelerini, değişikleri, çekinmeden, öz güvenle halkla paylaşan kimselerdir” ifadelerini kullandı.

Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV’de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa katılan Siber, “Eskiden toplumun ruhu vardı, geçmişte toplumun ekonomik refahı daha yüksek değildi, ama güçlü bir aidiyet duygusu vardı. Toplumsal bağlar güçlüydü" vurgusunu yaptı.

“Türkiye söyler, KKTC yapar” algısı yaratılırsa, bunun topluma demokrasi açısından da zarar verdiğini belşrten Sibel Siber, “Bu tür algılar, karşılıklı ilişkilere de ters etki yapıyor” şeklinde konuştu. Bunların doğru olup-olmamasının önemli olmadığını, önemli olanın bu algının yaratılması olduğunu söyleyen Siber, "zaten dünyada zaten KKTC’nin Türkiye’nin alt yönetimi olduğu algısı var . O nedenle bu tür konular önemli" dedi. Bunun uluslararası alanda yürütülen siyasete de olumsuz etki ettiğine inandığını söyledi.

Kıbrıs konusunun çıkmaza girdiğinin altını çizen eski Başbakan ve Meclis Başkanı Siber, “Federasyon zaten Türk tezidir” dedi. “Tek yol federasyon veya tek yol iki devletli çözüm” diyerek, altını doldurmazsak kendimizi anlatamayız dedi. Çözüm için kapıların kapatılmaması gerektiğini vurgulayan Sibel Siber, yeni fikirlere ihtiyaç olduğunu, federasyonu masada reddetenin Rum tarafı olduğunu vurguladı. Rum tarafının kırmızı çizgisi siyasi eşitliktir diyen Siber, ancak “Federasyon istemiyorum" diyerek sanki federasyondan kaçan Türk tarafıymış gibi bir algı yaratırsak, Rum tarafına koz vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.

