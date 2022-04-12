Liderler, Ledra Palace’ta buluşacak

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart tarafından yarın Ledra Palace’ta düzenlenecek olan “toplumsal cinsiyet eşitliği” konulu sosyal etkinliğe Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Anastasiadis de katılacak





Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis 13 Nisan Çarşamba akşamı ara bölgede “toplumsal cinsiyet eşitliği” üzerine gerçekleştirilecek etkinliğe katılacak.

BM sözcülüğünden yapılan açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart tarafından 20.00’de düzenlenecek sosyal içerikli etkinliğin, ara bölgede müzakerelerin yapıldığı binada gerçekleşeceği belirtildi.

Tatar ve Anatasiadis, geçtiğimiz günlerde BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2587 (2021) sayılı kararındaki talebine olumlu yanıt vererek, kadınların Kıbrıs’taki nihai çözüm sürecine tam, eşit ve anlamlı katılımını sağlamanın yollarını açacak bir eylem planı üzerinde anlaştıklarını bildirmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı, iki taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi aracılığıyla yapılan görüşmelerde, cinsiyet eşitliğinin olası bir uzlaşı sürecinde gözetilmesi için ortak bir eylem planı üzerinde mutabakata varıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

“BM Güvenlik Konseyi'nin 2587 (2021) sayılı kararına binaen cinsiyet eşitliğinin olası bir uzlaşı süreci ve şartlarında gözetilmesini teminen iki taraflı Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi aracılığıyla yapılan görüşmelerde ortak bir eylem planı üzerinde mutabakata varılmış ve plan, Cumhurbaşkanımız ve Rum lider tarafından onaylanmıştır.

Eylem planı, Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi tarafından yapılan çağrı üzerine çalışmaya katılmakta olan kadın sivil toplum örgütleri ile detaylandırılmaktadır.

Eylem planına ilişkin lansman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla 13 Nisan saat 20.00'de BM kontrolünde bulunan Lefkoşa Havalimanı bölgesindeki BM Kampı’nda yapılacaktır.

Kısa sürmesi öngörülen etkinlikte, açılış konuşması BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilci Vekili ve Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılacak, Cinsiyet Eşitliği Teknik Komitesi’nin eş başkanları, komite çalışmaları ve eylem planına ilişkin kısa bilgi verecektir.

Etkinliğe kaydını yaptıran kadın örgütlerinin temsilcileri de çevrimiçi katılacaktır.”

