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Liderler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı birlikte ziyaret edecek

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Liderler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı birlikte ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı’nı birlikte ziyaret edecek.
BM Kıbrıs Barış Gücü sözcülüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin 28 Temmuz Cuma günü saat 09.00’da olacağı kaydedildi.

BM'den ortak açıklama bekleniyor

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ise yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alınacak ziyaret sonrasında Birleşmiş Milletler ’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos  Hristodulidis adına bir ortak açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi.
Kıbrıslı Türk ve Rum Liderler, Hristodulidis’in Rum Yönetimi Başkanlığı’na seçilmesinin ardından 23 Şubat’ta ara bölgede bir araya gelerek gayriresmi bir görüşme yapmış; görüşmede olası bir deprem konusunda nasıl iş birliği yapılabileceğini de ele almıştı.
 
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