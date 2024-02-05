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Liberal Demokrasi Hareketi, ekmek fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu

Liberal Demokrasi Hareketi, ekmek fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu; hükümetin üreticilere yönelik maliyetleri düşürmeye yardımcı olacak bir dizi destekleyici önlemi hayata geçirmesini istedi.

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Liberal Demokrasi Hareketi, ekmek fiyatlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu
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Liberal Demokrasi Hareketi'nden yapılan açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın, somun ekmeğin kilogram başına en fazla 12 TL olarak fiyatlandırılması yönünde karar aldığına işaret edilerek, bu kararın küçük ve orta ölçekli fırınları olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü.
 
 
Sorunların çözümü için hükümetin maliyetleri düşürmeye yönelik destekleyici önlemleri hayata geçirmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, ekmek gibi temel bir gıda maddesinin herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı kalmasını sağlayacak tedbirlerin entegre edilmesinin önemine işaret edildi.
 
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