banner913
banner932
Kış saati uygulaması başlıyor
Kış saati uygulaması başlıyor
10 0
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhuriyet Bayramı törenleri nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
19 0
 
Savcılık, davada ısrarlı
Savcılık, davada ısrarlı
20 0
Şampiyona’ya Romanya damgası
Şampiyona’ya Romanya damgası
10 0
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
24 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
35 0
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
20 0
banner964

Liberal Demokrasi Hareketi, eğitimdeki eksikliklerin derhal ciddi şekilde ele alınmasını istedi

banner476

Liberal Demokrasi Hareketi, eğitimdeki güvenlik eksiklikleri ve eşitsizliklerin, ciddi bir toplumsal sorun olduğunu vurgulayarak bu meselelerin derhal ve ciddi bir şekilde ele alınmasını istedi.

banner974
Liberal Demokrasi Hareketi, eğitimdeki eksikliklerin derhal ciddi şekilde ele alınmasını istedi
banner971
Erenköy Lisesi’nde konteyner sınıfların sular altında kalması ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji binasında ders sırasında balkon mermerinin düşmesi olaylarına dikkat çeken Liberal Demokrasi Hareketi, eğitim sistemindeki güvenlik ve adalet açığını bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.
Liberal Demokrasi Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim, toplumun en temel haklarından biridir ve bu hakka her birey eşit bir şekilde erişmelidir. Bu nedenle, bu tür sorunlar karşısında kayıtsız kalmak kabul edilemez bir durumdur. Eğitim sistemindeki eksiklikleri gidermek birincil öncelik olarak belirlenmelidir.” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yeni bir bakanlık merkez binası projesine başladığını açıklamasına da tepki gösterilerek “Kuzey Kıbrıs'ın öncelikleri, yeni bakanlık binaları değil, eğitim, sağlık, adalet gibi toplumun en temel ihtiyaçlarını karşılamaktır” denildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.