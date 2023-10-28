Liberal Demokrasi Hareketi, eğitimdeki eksikliklerin derhal ciddi şekilde ele alınmasını istedi

Erenköy Lisesi’nde konteyner sınıfların sular altında kalması ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji binasında ders sırasında balkon mermerinin düşmesi olaylarına dikkat çeken Liberal Demokrasi Hareketi, eğitim sistemindeki güvenlik ve adalet açığını bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.
Liberal Demokrasi Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, “Eğitim, toplumun en temel haklarından biridir ve bu hakka her birey eşit bir şekilde erişmelidir. Bu nedenle, bu tür sorunlar karşısında kayıtsız kalmak kabul edilemez bir durumdur. Eğitim sistemindeki eksiklikleri gidermek birincil öncelik olarak belirlenmelidir.” ifadelerine yer verdi.
Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yeni bir bakanlık merkez binası projesine başladığını açıklamasına da tepki gösterilerek “Kuzey Kıbrıs'ın öncelikleri, yeni bakanlık binaları değil, eğitim, sağlık, adalet gibi toplumun en temel ihtiyaçlarını karşılamaktır” denildi.
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