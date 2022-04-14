Levent College’de zorbalıkla mücadele konuşuldu

Levent College çocukların geleceğe ve hayata hazırlarken önem verdiği başlıca konular arasında zorbalıkla mücadele geliyor. Sosyal yaşamlarında ve gelecekte iş hayatlarında çocukların zorbalıkla karşılaşma ihtimalleri olması nedeniyle, onların farkındalıklarını güçlendirmek ve baş etme becerilerini geliştirmenin tüm toplumun görevi olduğu bilinciyle hareket eden Levent College müdürlüğü çocukları bu konuda bilinçlendirmek ve onlara doğru bir yol haritası çizebilmek için her yıl farklı etkinlikler düzenlemekte.

Bu yıl ki etkinlikleri ise Avukat Mine Atlı ile söyleşi yaparak gerçekleştiren Levent College'de 8 ve 9. sınıflara yapılan söyleşi oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Mine Atlı sohbete kendi hayatından örnekler vererek başladı. Sürdürülmekte olan çalışmalardan bahsetti.

Atlı, zorbalığı kasıtlı olarak zarar vermek amacıyla yapılan, süreklilik göstermesi muhtemel olan insan hayatında kalıcı duygusal ya da fiziksel zararlar bırakan bir eylem olarak nitelendirdi. Zorba, mağdur ve seyirci olmak üzere 3 kişi/kişilerin bu eylemde var olduğunu anlatan Mine Atlı genellikle zorbalığı gerçekleştiren ve zorbalığa maruz kalan tarafların arasında bir güç dengesizliği olduğunu belirterek güçsüzlüğü bazen fiziksel bazen kendini ifade edememe olarak tarif etti.

Zorbalıkla mücadelenin mümkün olduğunu ve bunun nasıl yapılabileceğini açıklayan Atlı, tu tür istenmeyen eylemlerde mağdurun mağduriyeti sebebiyle, bilerek veya bilmeyerek karşısındakine zarar veren zorbanın ve yanlışa tepki vermeyen seyircinin de yardım alması gerektiğini savundu.

Mine Atlı konuşmasında öğrencilerden yalnızlaştırılmalarına, dışlanma ya da fiziksel zarar görmelerine izin vermemelerini isteyerek, iletişim kurma becerilerini geliştirmenin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Zorba olmamak için empati yeteneğinin kullanılması ve mağdur olunması durumunda cesur davranılması gerektiğine dikkat çeken Atlı, bu gibi durumlarda yardım etmek yerine izleyici olmanın seçilmemesini dile getirdi.

Söyleşi Av. Minet Atlı'ya takdim edilen teşekkür plaketi ve alkışlarla sona erdi.

