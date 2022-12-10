“Lefkoşa’yı kurtaracağız”

CTP’nin LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da sekiz buçuk yılda borcun ödenmemiş olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdi ve bu bahanenin arkasına sığınıp sadece çöp toplamanın yeterli bir belediye hizmeti olmadığını belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’yı mevcut halinde kurtarma noktasında kararlı olduklarının altını çizdi.

İncirli, “Lefkoşa başşehir olma iddiasını kaybetmiş durumdadır” dedi. İnsanların artık Lefkoşa’da yaşamayı ve çalışmayı tercih etmediğine işaret eden Sıla Usar İncirli, “Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve gençler için büyük bir problem konusu haline gelen karanlık sorunu var. Biz göreve geldiğimizde ‘Bu konu bizim yetkimiz dahilinde değil’ demeyeceğiz. Gönyeli bunu çözdü. Lefkoşa da bunu yapabilecek güçtedir” dedi. Lefkoşa’da geride kalan sekiz buçuk yılda borcun ödenmemiş olmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getiren Sıla Usar İncirli, bu bahanenin arkasına sığınıp sadece çöp toplamanın yeterli bir belediye hizmeti olmadığını söyledi. Sıla Usar İncirli, uluslararası tanınmışlığı bulunan bir kurumun mali açıdan da doğru yönetilmesi gerektiğine değindi.



Sıla Usar İncirli’nin Lefkoşa için hazırladığı 11 projesi şöyle:



AYAKLAR' ÜZERİNDE DURAN

Kurumsallaşan, verimliliği artıran uygulamalar, israfı önleyen tedbirler, maliyetleri düşüren çözümler, kullanılmayan hibe ve teşviklere ulaşarak hayata geçirilecek gelir getirici yeni projelerle, finansal sıkıntılarını aşan, güçlü bir ekonomik yapıya kavuşan ve yeniden hizmet gücüne erişen Lefkoşa



NEFES ALAN

Çevre hakkının korunduğu, doğal yaşamı ve ekolojik dengeyi gözeten çevreci politikaları, yeşil alanları ve temiz havasıyla nefes alan Lefkoşa



SAĞLIKLI

Güvenli gıdası, temiz çevresi, anne-çocuk, yaşlı, engelli ve kronik hastalara hizmet veren merkezleriyle halkın sağlığına duyarlı, yoksullukla mücadele ederek toplum sağlığına başkoymuş Lefkoşa



AKILLI

Dijital dönüşümünü gerçekleştiren, hizmet kalitesini yükselten ve hızlandıran, herkesin hayatını kolaylaştıran Lefkoşa



AYDINLIK

Aydınlanan, aydınlatan, güvenli ve yıldızı yeniden parlayan Lefkoşa



SAHİP ÇIKAN

İnsanına, doğasına, kültürüne, kimliğine, ruhuna ve iradesine sahip çıkan Lefkoşa



ULAŞILAN

Düzgün yolları, geniş ve engelsiz kaldırımları, yaya ve bisiklet yollarıyla kent içi entegre ulaşım sistemine geçmiş, trafik sorunu yaşamayan, erişilen, ulaşılan, dolaşılan Lefkoşa



ÜRETEN

Kendini gerçekleştirmek isteyen insanların üretmesine, ürettiğinden kazanmasına destek olan Lefkoşa



KAZANAN

Ticari sokaklarının gece-gündüz dengesi kurulmuş bir şehir planlaması olan girişimlerin desteklendiği, girişimcilik ruhunun alevlendiği, kazanan ve kazandıran Lefkoşa



UNUTMAYAN

Tarihi binaların ve kültürel mirasın üstündeki tozu kaldıran, şehrin özgün ruhunun hikayelerini görünür kılan, unutmayan ve hatırlayan Lefkoşa



YAŞAYAN



Sanatın, kültürün yaşatıldığı, spor aktiviteleri ve tesisleriyle yaşamın dinamikleştiği, iki toplumlu festivallerle kucaklaşan, yaşama sevincine kavuşan Lefkoşa

