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Lefkoşa’ya dezenfekte

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), denetimlerin yanı sıra devlet daireleri, açık olan özel sektör ve ATM’lerde dezenfekte işlemlerini sürdürdüğünü duyurdu.

Lefkoşa’ya dezenfekte
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LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan ve Lefkoşa ile Girne’yi kapsayan kapanma kararları sonucunda LTB, market, fırın, kasap ve restoranlara yönelik denetimler yaparken devlet daireleri, açık olan özel sektör ve ATM’lerde dezenfekte (ilaçlama) işlemleri yapılıyor.
 Parklarda da sıkı önlemler alan LTB’nin tüm oyun gruplarını kapatarak gerekli tedbirleri aldığı kaydedildi.
 
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