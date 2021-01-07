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Lefkoşa’ya büyük proje

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Kızılbaş çemberi ve fidanlık arasındaki alan, yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı olacak

Lefkoşa’ya büyük proje

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)  Başkanı Mehmet Harmancı, Kızılbaş çemberi ve fidanlık arasındaki alanı, yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı olarak hayata geçirecekleri projeye başladıklarını duyurdu.
Harmancı'nın paylaşımı şöyle:
“Yola çıkan yolda kalmaz diyerek yeni yılın ilk ve büyük projelerinden birine başlamış durumdayız.
Kızılbaş çemberi ve fidanlık arasındaki alanı, yürüyüş, dinlenme ve rekreasyon alanı olarak düzenlemeye kendi imkan ve finansmanımızla başladık, yurttaşlarımızın hayat kalitesini artırma hedefine sımsıkı bağlılıkla ilerliyoruz.”
 
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