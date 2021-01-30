Lefkoşa’nın yeni Kaymakamı Bora Akkuş

UBP-DP-YDP Hükümeti atamalarda hız kesmiyor. Üst Kademe Yöneticileri Yasası’nın 2’nci maddesi kapsamında Lefkoşa Kaymakamı olan Hüseyin Gültekin’in görevinden alınmasıyla yerine Bora Akkuş getirildi.
Bora Akkuş, daha önce Başbakanlık Daire Müdürü olarak görev yapıyordu.
Bora Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Lefkoşa Kaymakamı olarak yeni görevine dün itibariyle başladığını söyledi
Akkuş, paylaşımında, “Toplum olarak bu zor günleri birlikte geçireceğiz” ifadelerine de yer verdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.