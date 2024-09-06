Lefkoşa’nın fethinin 454’üncü yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlenecek

Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethinin 454’üncü yıl dönümü dolayısıyla pazartesi günü Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde çelenk sunma töreni düzenlenecek.
Tören 09.00’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.
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