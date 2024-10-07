Lefkoşa Trafo Merkezi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, 10.00-12.00 saatleri arasında Göçmenköy bölgesi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi civarı, Ortaköy Molto bölgesi ve civarı, Atatürk Spor Kompleksi, Merkezi Cezaevi, Sanayi Bölgesi’nde Lefkoşa İtfaiye Şube Amirliği, Taşkınköy Sosyal Konutları, Ecvet Yusuf Caddesi ve civarı ile Lefkoşa Sanayi Bölgesinin bir bölümüne elektrik enerjisi verilemeyecek.

