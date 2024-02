Lefkoşalı’nın faturası en az 700 TL olacak

LTB’de hizmet resmi 482,77 TL; su miktarı ton başına 35,36 TL, kanalizasyon ücreti de 9,31 TL’den işlem görüyor. Ortalama 5 ton su kullanılan bir konuttan 176,8 TL su ve 46,55 TL’de kanalizasyon ücreti alınacak

Ülkemizde 2024 yılının ilk asgari ücretinin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından belediyelerin iş yerleri ve konutlardan alacağı yeni “hizmet resmi” ücretleri de belli oldu. Brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL’ye yükselen yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle vatandaşların belediyelere ödeyeceği vergi oranları da arttı. Belediyeler Yasası’nda yapılan değişikle KKTC’de faaliyet gösteren 18 belediye, belediye meclislerinin onayıyla her konut için yıllık olarak; aylık asgari ücretin yüzde 3’ü ile yüzde 40’ı arasında vergi alıyor. Ancak her belediyede farklı vergi oranları uygulanıyor. Belediyeler arasında en çok vergiyi brüt asgari ücretin yüzde 21’ini alan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), en az vergiyi ise yüzde 3 ile Tatlısu Belediyesi alıyor. Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile İskele Belediyesi’nde ise henüz hizmet resmi tüzüğü çıkmadığı için bu belediyeler eski tarife ücretlerini uyguluyor.

Yeni asgari ücretle LTB sınırlarında yaşayanlar hizmet resmi olarak her ay su ve kanalizasyon ücreti hariç 482,77 TL ödemek zorunda kalacak. Tatlısu Belediyesi hudutlarında kalanlar ise aylık 68,96 TL ödeyecek.

Lefkoşa Türk Belediyesi, bu yıl konutlardan hizmet resmi olarak brüt asgari ücretin yüzde 21’ini alacak.

Brüt asgari ücretin 27 bin 587 TL olarak belirlenmesiyle belediyenin bu yıl her konuttan alacağı miktar da 5 bin 793,27 TL’ye yükselmiş oldu.

Konutlardan alınacak bu rakam tek seferde değil, 12 eşit taksitle her ay faturalara yansıtılacak.

Buna göre Lefkoşalılar, her ay sadece hizmet resmi bedeli olarak 482,77 TL ödeyecek. Ancak bu rakama su ve kanalizasyon ücretleri de eklendiğinde Lefkoşalıların ödeyeceği fatura daha da yüksek olacak.

EN DÜŞÜK ÜCRET TATLISU’DA…

Tatlısu Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da konutlardan hizmet resmi olarak yasanın ön gördüğü en düşük ücreti tahsil edecek. Bölgedeki konutlardan her yıl brüt asgari ücretin yüzde 3’ünün alındığı Tatlısu’da bu kapsamda hizmet resmi olarak 827,61 TL alınacak.

Bir başka deyişle bu rakam 12 eşit aya bölündüğünde Tatlısu’da yaşayanların her ay belediyeye 68,96 TL ödeyeceği görülüyor.

Mesarya Belediyesi, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi, Dikmen Belediyesi ve Beyarmudu Belediyesi’nde hizmet resmi olarak brüt asgari ücretin yüzde 17’si alınıyor.

Buna göre söz konusu 4 belediyede konutlardan alınacak hizmet resmi ücreti 4 bin 689,79 TL olacak. Yani bu bölgelerde yaşayan vatandaşlar, su ve kanalizasyon ücretleri hariç bu belediyelere her ay 390,81 TL ödeyecek.

İKİ BÖLGEDE HENÜZ TÜZÜK ÇIKMADI

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ile İskele Belediyesi henüz hizmet resmi tüzüğü çıkarmadı. Bu nedenle bu bölgelerde eski tarifeler uygulanıyor.

İskele Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, bu ay konutlardan 33,91 TL alınacak ancak önümüzdeki aydan itibaren tüzüğün hazırlanmasıyla bu rakam artacak. Yeni rakamlar ise aylık 150 TL civarında olacak.

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkanı Halil Kasım’ın verdiği bilgiye göre ise bu bölgede de hizmet resmi tüzüğü henüz hazır değil. Bu nedenle bölgede yasanın öngördüğü en düşük ücret alınıyor. Yani Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nde kalanlar yeni asgari ücretin belirlenmesiyle belediyeye her ay 68,96 TL ödeme yapacak.

LEFKOŞALI’NIN FATURASI EN AZ 700 TL OLACAK

Asgari ücretin artmasıyla Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırlarında yaşayan vatandaşların belediyeye ödeyeceği en düşük faturanın bedeli 706,12 TL olacak. Brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL’ye yükselen yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle Lefkoşalılar, belediyeye temizlik, aydınlatma ve sağlık ücretlerini içeren “hizmet resmine” her ay 482,77 TL ödeyecek. Ancak bu rakama kullanılan su miktarı ile kanalizasyon bedeli de eklendiğinde vatandaşın ödeyeceği fatura daha da kabarık olacak.

Hizmet resminin 482,77 TL’ye yükseldiği Lefkoşa’da su miktarı ton başına (m³) 35,36 TL; kanalizasyon bedeli de 9,31 TL’den satılıyor.

LTB her bir konuttan ayda hizmet bedeli olarak 482,77 TL; ortalama 5 ton kullanılan su miktarı için 176,8 TL ve 5 metreküp kanalizasyon bedeli için de 46,55 TL alacak. Yani vatandaşın ödemesi gereken fatura tutarı en az 706,12 TL olacak.