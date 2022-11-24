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“Lefkoşalılar her şeyi biliyor”

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LTB Başkanı Harmancı, “Belediyenin mali yapısına ilişkin içi boş iddialarda bulunuyorlar. Önümüze bakıyoruz. Lefkoşalılar her şeyi biliyor” dedi

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“Lefkoşalılar her şeyi biliyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı dün sabah sırasıyla Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) ve Kamu İşçileri Sendikası’nı (Kamu-İş) ziyaret ederek başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Harmancı, 200’e yakın belediye emeklisinin 180’inin geriye dönük tüm ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta borçlarını kapatıp kıdem tazminatlarını ödediklerini söyledi ve “Belediyenin mali yapısına ilişkin içi boş iddialarda bulunuyorlar. Bu iddiada olanların söylemlerini doğrulayabilecek mali yapıya ilişkin tek bir tane matematik hesabı varsa buyursunlar konuşalım. Lefkoşalılar’ın desteği ve güveni ile belediyeyi borç yükünün altında ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen ve halka hizmet götüremeyen kırılgan bir yapıdan, yatırım yapan ve gerektiğinde geri ödeme sorunu yaşamadan kredi alabilen bir noktaya getirdik. Önümüze bakıyoruz. Lefkoşalılar her şeyi biliyor ve görüyor, popülizmle doğru siyaseti ayırt edebiliyor. Lefkoşa için aşkla çıktığımız bu yolda en büyük güvencemiz Lefkoşalılardır, biz hep beraber Lefkoşayız” diyerek sözlerini tamamladı.
 
 
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