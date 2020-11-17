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Lefkoşa’daki eylem İngiliz basınında

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İngiliz The Guardian gazetesi, önceki gün 15 Kasım dolayısıyla adaya gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıslı Türklerin tepkisi ile karşılandığını yazdı.

Lefkoşa’daki eylem İngiliz basınında
 
 
Kıbrıslı Türklerin ‘Ankara’nın iç meselelerine açık müdahalesini’ protesto ettiğini yazan gazete, bunu eleştirilere açık olmayan bir lidere karşı yapılan ender çıkışlardan biri olarak yorumladı.
Gazete haberinde özetle şunları ifade etti;
 “Tek taraflı bağımsızlık ilanının 37’inci kutlamaları için Kıbrıs’ın kuzeyine giden Erdoğan, Kapalı Maraş’ta ‘piknik’ yapma kararına tepki gösterdi.
Polisin eylemleri yasaklama girişimini görmezden gelen birçok eylemci, “Acının üzerinde piknik olmaz” pankartları ile bu kararı protesto etti."
 
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