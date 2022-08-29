Lefkoşa’da Zahra Sokak 5 gün araç trafiğine kapalı olacak



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Surlariçi bölgesindeki Zahra Sokak’ta yapılacak trafik düzenlemesi çalışmaları nedeniyle Zahra Sokak’ın bugünden itibaren 2 Eylül Cuma gününe kadar araç trafiğine kapalı olacağını duyurdu.



LTB’den yapılan açıklamada, 5 günde tamamlanması hedeflenen çalışmalar sırasında trafik yönlendirmelerinin Zabıta Şubesi tarafından sağlanacağı kaydedildi.



Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin zabıta görevlilerinin yönlendirmeleri ile trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.