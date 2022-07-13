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Lefkoşa’da yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

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Lefkoşa’da yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Lefkoşa’da yarın Küçük Kaymaklı okullar yolu, Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  09.00-16.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı okullar yolu civarına elektrik verilemeyecek.

 09.30-14.00 saatleri arasında ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgesine elektrik verilemeyecek.

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