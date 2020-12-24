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Lefkoşa’da üç iş yeri kapatıldı

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Lefkoşa’da pozitif vaka bulunduğu öğrenilen 3 işyeri kapatıldı

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Lefkoşa’da üç iş yeri kapatıldı
 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) covid-19 denetimleri sürüyor.
175 iş yeri denetlenirken, pozitif vaka bulunduğu öğrenilen 3 işyeri kapatıldı.
LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 17 Aralık ile 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 49 market ve off-licence, 10 okul, 40 restoran, 35 kafe-bar, 7 fırın ve imalathane, 27 kuaför-berber, 2 spor salonu ile 5 galeri denetlendi.
3 iş yerinde pozitif vaka olduğunun öğrenilmesi ile birlikte söz konusu iş yerleri kapatıldı ve LTB ile Sağlık Bakanlığı ortak bir çalışma gerçekleştirerek, çalışanları pozitif çıkan iş yerlerine yakın yerlerde çalışan 66 kişiye de random test uygulandı. 
 
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