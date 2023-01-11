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Lefkoşa’da sabah saatlerinde yangın

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Lefkoşa’da bir ikametgahta sabah 08.00 sıralarında yangın meydana geldi, yangında ikametgahta bulunan bazı eşyalar zarar gördü.

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Lefkoşa’da sabah saatlerinde yangın
Lefkoşa’da bir ikametgahta sabah 08.00 sıralarında yangın meydana geldi, yangında ikametgahta bulunan bazı eşyalar zarar gördü.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Marmara bölgesinde bulunan 27. Sokak üzerindeki ikametgahın bahçesinde yer alan yardımcı evde muhtemelen elektrik sistemindeki kısa devre sonucu yangın meydana geldi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda, ikametgahta bulunan mutfak dolapları, koltuklar, pencereler, yatak ve şilte, komedin ile muhtelif mutfak eşyaları yanarak zarar gördü.
 
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