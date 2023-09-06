Lefkoşa’da park cezaları düşürüldü

Lefkoşa’da park cezaları asgari ücretin yüzde 5’inden yüzde 2,5’a çekildi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı park cezası ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

LTB Başkanı Harmancı açıklamalarında, yaşanan artışlar dolayısıyla asgari ücretin yüzde 5’ine tekabül eden 901,5 TL’nin park cezaları için çok yüksek olduğunu belirterek dün itibariyle park cezalarının asgari ücretin yüzde 2,5’ine tekabül eden 450,75 TL olarak belirlendiğini ve kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını açıkladı.

Harmancı’nın açıklaması şu şekilde;

“Göreve geldiğimde park cezaları asgari ücretin yüzde 10’uydu. Bu ücretin kişi başına düşen gelir düzeyi bakımından farklı ülkelerle kıyasladığımızda yüksek olduğu kanaatine varmış ve o dönem milletvekili sevgili dostum Zeki Çeler aracılığı ile bir yasa tasarısı önergesi vererek bu oranı yüzde 5’e düşmüştük.

Son yaşanan artışlar dolayısı ile asgari ücretin yüzde 5’i de oldukça yüksek bir ücret haline gelmişti. (901.5 TL)

Yerel yönetimler değişiklik yasası üzerinde meclis komisyonunda bu oranın yüzde 2,5’a çekilmesi (450,75 TL) konusunda milletvekillerimizle birlikte hem fikir olunmuştu.

Bugün (dün) itibarı ile resmi gazetede yasa yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.”

