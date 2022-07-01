Lefkoşa’da öğrenci sayısı 20 binden 5 bine düştü

Öğrenci sayısında büyük düşüş



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, ekonomide yaşanan sıkıntılara değindi.

LTB Başkanı Harmancı, 1 yıl önce 6 TL olan benzin litresinin fiyatının 4 katına çıktığını belirterek, fiyatlarda yaşanan artışın yurttaşlara sundukları hizmetleri ciddi şekilde etkilediğini ifade etti.

Bunun yanında LTB’nin her ay maaş, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi için kasasından 10 Milyon TL çıktığını anlatan Harmancı, Ağustos ayında bunun 26 Milyon TL’ye çıkacağını, bu nedenle 9 Milyon TL ek kaynak yaratmak durumunda olduklarını kaydetti. LTB Başkanı Harmancı, Aralık ayından bu yana söz konusu artış oranının yüzde 86’ya ulaştığını söyledi.

“Tahsilatlarda ciddi bir düşüş var. Lefkoşa’da aktif 20 bin öğrenci vardı ancak öğrenci sayısı 5 bine düştü” diyen Harmancı, ekonomik daralma ve yurttaşın ödeme gücünün gerilemesine rağmen belediye ücretlerine 2016’dan beridir zam yapmadıklarını kaydetti.

