Lefkoşa’da korkutan yangın

Lefkoşa Ortaköy’de bir evde meydana gelen yangında birçok eşya kül oldu



Dün sabah saat 09.00 sıralarında Osman Bakır Sokak üzerinde bulunan Mustafa Özkural’a ait evin alt kısmında yardımcı ev olarak kullanılan ikametgah içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, içeride bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Lefkoşa’da Ortaköy’de 9 Eylül İlkokulu arkasındaki bir evde meydana gelen yangın korkulu saatler yaşattı.Dün sabah saat 09.00 sıralarında Osman Bakır Sokak üzerinde bulunan Mustafa Özkural’a ait evin alt kısmında yardımcı ev olarak kullanılan ikametgah içerisinde henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı çıkan yangın sonucu, içeride bulunan muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü.Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.