Lefkoşa’da boş arazide 2 çöp poşeti ilaç bulundu

Lefkoşa’da boş arazi içerisinde 2 çöp poşeti ilaç bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Kartal Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 2 çöp poşeti içerisinde atılan, kutuları olmayan ilaçlar bugün bir vatandaş tarafından bulunarak, polise teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

