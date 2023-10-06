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Lefkoşa’da boş arazide 2 çöp poşeti ilaç bulundu

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Lefkoşa’da boş arazi içerisinde 2 çöp poşeti ilaç bulundu.

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Lefkoşa’da boş arazide 2 çöp poşeti ilaç bulundu
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da Kartal Sokak üzerinde bulunan boş arazi içerisine, kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 2 çöp poşeti içerisinde atılan, kutuları olmayan ilaçlar bugün bir vatandaş tarafından bulunarak, polise teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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