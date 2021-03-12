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Lefkoşa’da bir günde 832 işyerine denetleme

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LTB, denetim rekoru kırarak 1 günde 832 işyerini denetledi

Lefkoşa’da bir günde 832 işyerine denetleme

 
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesinin ardından açılan işletmeleri denetlemeye devam ediyor.
Denetimler kapsamında; kurallara uymayan 4 iş yerine 4 bin 400 TL, maske takma kuralına uymayan 3 kişiye 440 TL ceza kesildi, 23 iş yeri kurallara uymadığından dolayı kapatıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, paylaştığı gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
“Denetim yok” söylemini “çok denetim var, dikkatli olmalıyız” söylemine çekeceğiz.
Son günlerde yaptığımız yeni iş sistematiği ile inanılmaz denetim rakamlarına ulaştık.
Farklı şubelerde çalışan arkadaşlarımızı da sürece dahil ederek 30 kişi günde 10 ekip ile tüm LTB sınırları içerisindeki açık işyerlerine yönelik sürekli denetim yapıyoruz. Önceliğimiz PCR testi olmadan personel çalıştırılmaması, elbette kayıt sistemi, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara da dikkat çekiyoruz. Bir daha kapanmamak adına bu denetimlere devam edeceğiz.
Tüm işyerlerine bir kez daha çağrı yapıyorum ve belirlenen kurallara uyarak ticari faaliyetlerimizi sürdürmenin hepimizin ekonomik geleceği için önemli olduğunu belirtiyorum.
Dün (önceki gün) bir denetim rekoru kırarak 1 günde 832 işyerini denetledik.”
 
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