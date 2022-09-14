“Lefkoşa’da başlayan hiçbir şey tamamlanmadı”

CTP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da başlayan hiçbir şeyin tamamlanmadığını, Lefkoşa’nın güneyi gelişirken, kuzeyinin karanlıklar içinde olduğunu vurguladı





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, kendilerini Lefkoşa’ya adamak için hazır olduklarını söyledi.

Bir programa konuk olan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da başlayan hiçbir işin tamamlanmadığını savunarak, belediye emekçilerin iş güvencesinin de CTP’nin teminatı altında olacağını kaydetti.

Bugüne kadarki bilgi ve birikimlerini Lefkoşa için kullanmaya hazır olduklarını söyleyen İncirli, yerel yönetimlere ayrı önem verdiklerini kaydetti ve “CTP’nin yerel yönetimlerde bugüne kadar biriktirdiği tüm tecrübeyi, ülkenin baş şehri için kullanmaya hazırız” dedi.

Belediyelerin mali açıdan güçlendirilmesi ve denetlenebilmesi ilkesinden söz eden İncirli, yerel yönetimler reformunun nasıl yapılması gerektiğini defalarca anlattıklarını kaydederek, şu an sadece belediyelerin kapatılması ve birleştirilmesi üzerine konuşulmasını eleştirdi.

Belediyelerin birleştirilmesi konusunda mutlaka geçiş dönemi olması gerektiğinin altını çizen İncirli, “Şu an yapılan reform değil, var olanı da bozma meselesidir. Belediye meclislerinin, belde halkının, belediye başkanlarının dahi fikirleri alınmadı. İktidardaki partilerin seçim kazanma stratejileri üzerinden belirlenen bir durum var” diye konuştu.

İncirli, “Dünyaya açılan penceremizdir Lefkoşa. Uluslararası tanınan tek belediyemizdir. Avrupa’nın son bölünmüş baş şehridir. Lefkoşa’nın güneyi gelişirken, kuzeyi karanlıklar içindedir. Lefkoşa’nın ekonomik ve sosyal yaşamında çıkmazlar var” ifadelerini kullanarak, Lefkoşa’nın birçok sorununun doğru plan ve projelerle çözülebileceğini anlattı.

Lefkoşa’nın güvenlik meselelerine de değinerek şehrin sokaklarının karanlık olmasına dikkati çeken İncirli, “Kurumlar arasında yetki karmaşası vardır. Biz suçlama oyunu değil, aydınlık bir şehir istiyoruz. Bizim yönetimimizdeki belediyede, bütün taraflar toplanacak ve işin çözümü neyse bulunana kadar liderlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’da 50 bin öğrencinin de yaşadığını kaydeden İncirli, “Öğrencilerin şehirle bağı kopuk. Belediye, öğrenciyle şehir arasında köprüyü de kurabilir. Bu, en önemli tanınmadır. Yükseköğrenime yaptığınız yatırımlar, size turizm olarak geri döner” diye konuştu.

Lefkoşa’da başlayan hiçbir şeyin tamamlanmadığını öne süren İncirli, şehrin altyapısının belli bir standartta olmasının, trafik sorunlarının ise uzmanlarla, bilimsel yöntemlerle ve planlı çalışmalarla hafifletilmesinin sağlanmasının gerektiğini söyledi.



