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Lefkoşa’da Başbakanlık Kavşağı yeniden düzenlendi

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Lefkoşa’da Başbakanlık Kavşağı yeniden düzenlendi
 
Lefkoşa’da Başbakanlık kavşağında, bakanlıklar yolundan çıkışlar iki şerit olarak yeniden düzenlendi.
Trafik Dairesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu düzenlemeyle birlikte bakanlıklar yolundan Başbakanlık kavşağına gelen sürücülerin sağ şeridi kullanmaları durumunda sadece Devlet Hastanesi yönüne gidebilecekleri belirtildi.
Buna ek olarak, bakanlıklar yolundan Başbakanlık kavşağına gelen sürücüler sol şeridi kullanmaları durumunda Devlet Hastanesi yönüne, Mehmet Akif (Dereboyu) Caddesi yönüne ve eski KTHY yönüne gidebilecek.
Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında bulunuldu.
 
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