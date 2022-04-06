banner762
banner815
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
“Yap boz en iyi yaptığımız iş”
8 0
Vatandaşların son durumu!
Vatandaşların son durumu!
26 0
 
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
Motokros şampiyonası Dilekkaya’da başladı
8 0
Biraz daha sorumlu olmak gerek
Biraz daha sorumlu olmak gerek
42 0
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
“Kıb-Tek’in yakıt alacak parası yok”
32 0
22 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
28 0
banner797
banner794

Lefkoşa, yeni bir liseye kavuşacak

banner476

Esin Sanver Arık ailesi tarafından Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında yapımına başlanan Esin Leman Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek

Lefkoşa, yeni bir liseye kavuşacak
 
 
Esin Leman Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek.
Milli Eğitim Bakanlığı ile Esin Sanver Arık arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Esin Sanver Arık ailesi tarafından Domuzcular Burnu Çemberi yakınlarında yapımına başlanan Esin Leman Lisesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete girecek.
Açıklamada, 8 bin 500 metrekare alan içerisinde, 2 bin 400 metrekare kapalı alanı, 20 sınıfı, 4 laboratuvarı, kapalı spor salonu, açık spor alanları, öğretmen odası, kafeteryası ve engelli öğrenciler için asansörü olacak şekilde dizayn edilen 600 kişilik Esin Leman Lisesi’nin inşaatının hızla tamamlandığı kaydedildi. 
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu bu kapsamda yapımı devam eden Esin Leman Lisesi’nin inşaatını ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. 
Esin Sanver Arık’ın eşi Sadık Arık’tan okul inşaatında gelinen aşamayla ilgili bilgi alan Nazım Çavuşoğlu, Esin Leman Lisesi’nin yeni eğitim öğretim yılında hizmete gireceğini belirterek, okulun ülkeyi kalkındıracak gençleri yetiştirecek olmasının önemine vurgu yaptı. Çavuşoğlu ayrıca, kayıt dönemi, kapsam bölgeleri dahilinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için okula kayıt alacaklarını da sözlerine ekledi.


banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.