Lefkoşa ve Girne için tam kapanma önerisi

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Lefkoşa ve Girne’de bu gece yarısından başlamak kaydıyla “tam kapanma” önerdi. Bakanlar Kurulu ise Üst Kurul ile bu sabah saat 01.00’e kadar toplantı yaptı. Toplantıdan karar çıkmadı. Başbakan Saner, Üst Komite’nin bugün yeniden toplanıp karar üreteceğini açıkadı



Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu, Lefkoşa ve Girne’de bu gece yarısından başlamak kaydıyla “tam kapanma” önerdi.

Üst Komite’nin önerdiği tedbirler arasında, Girne ve Lefkoşa’nın tam kapanması ile bu bölgelere diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulması tavsiyesi yer aldı.

Üst Komite ayrıca, 10 Şubat’a kadar Girne ve Lefkoşa’da tam gün sokağa çıkma yasağı ile birlikte, diğer ilçelerde de sokağa çıkma yasağının saat 20.00’de başlamasını önerdi.

Sağlık Üst Kurulu bu kararları alarak Sağlık Bakanı’na iletti ve resmî gazetede yayınlanmasını talep etti.

Bakanlar Kurulu ise dün gece Üst Komite üyeleriyle birlikte olağanüstü toplanarak, Komite’nin önerilerini görüştü. Ancak saatler boyu süren toplantıdan karar çıkmadı.

Saner’in komite üyelerinden bugün bir daha toplanması ve alınan kararları revize etmesini talep ettiği öğrenildi.

Bu sabah saat 01.00 sıralarında tamamlanan toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, Üst Komite’nin bugün yeniden toplanıp karar üreteceğini söylemekle yetindi.

Saner, “Üst Kurul yarın (bugün) yeniden toplanacak, karar üretecek, Meclis’te bu kararları açıklayacağız” dedi.

Başbakan Saner, toplantıya Üst Komite’yi de davet ettiklerini belirtti.

Saner, “Üst Kurula hassasiyetlerimizi aktardık. sağlığın ön planda olduğunu fakat ekonomiyi de ayakta tutmamamız gerektiğini ifade ettik” şeklinde konuştu.

Saner, vakalardaki artışın tedbirlerin alınması adına bir zorunluluk oluşturacağını da aktardı.

Kış ayları nedeniyle vakalarda artış yaşandığına dikkat çeken Saner, "Üst Komite'den, ülkemizde Koronavirüse yakalanan kişilerin temaslılarını sağlık görevlilerine bildirme konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu öğrendik" dedi.

İnsanlığın Koronavirüs pandemisinden yorulduğunu ancak halka bir kez daha çağrı yapmak istediğini ifade eden Saner, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

“Bu süreci hep birlikte atlatacağız” diyen Saner, muhalefeti de bilgilendireceklerini sözlerine ekledi.

ÜST KOMİTENİN ÖNERİLERİ

Öte yandan Üst Komite’nin aldığı tavsiye karaları şöyle:

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakanlar Kurulu’na öneride bulunan Üst Kurul yasağın 20.00-05.00’e çekilmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Girne ve Lefkoşa Bölgesi’nde artan yerel bulaş nedeni ile bu bölgelerde bulunan tüm işyerleri ve faaliyetlerinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01’den 10 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar kapatılması/durdurulmasına karar verilmiştir. Bu ilçelerde bulunan eczane, benzin istasyonu, fırın, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler ve bunların tedarikçileri, restoran paket servis hizmetleri bu karardan muaf olacaklardır.

Girne ve Lefkoşa ilçelerine diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte Girne ve Lefkoşa ilçelerinde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görev yapanlar ve sarı basın kartı sahibi basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma yasağının uzatılarak, sokağa çıkma yasağının gece saat 20:00’da başlatılmasının uygun olacağı

27 Ocak 2021 tarihinden 10 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dersane,etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulama kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır.

