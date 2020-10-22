Lefkoşa TMK ve YDK'da koronavirüs paniği

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden yeni tip koronavirüs salgınında son günlerde Güney Kıbrıs'ta artan vaka sayılarıyla birlikte ülkemizde de yerel vakaların artış göstermesi dikkatlerden kaçmıyor.

Aldığımız bilgilere göre dün tespit edilen 2 yerel vakanın bir tanesinin Lefkoşa TMK'da görevli bir öğretmen olduğu diğerinin ise Yakın Doğu Koleji'nde çalışan bir öğretmen olduğu iddia edild.

Her iki öğretmenin de pozitif temaslısı olduğu ve septom göstermemelerine karşın yapılan testlerde pozitif oldukları aldığımız bilgiler arasında.

YDK'da temaslı bir öğretmen ile 5 öğrencinin de karantinaya alındığı bildirildi.