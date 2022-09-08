“Lefkoşa sokakları utanç verici”

CTP’nin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Sıla Usar İncirli, “Yayalar ve bisikletliler için Lefkoşa sokakları utanç vericidir” dedi ve çağdaş bir başşehir yaratacaklarını söyledi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın nostaljik unsurlarına da sahip çıkarak çağdaş bir başşehir yaratacaklarının altını çizdi.

Lefkoşa’yı yaşanılası bir şehir haline getireceklerini vurgulayan İncirli, “Biz Lefkoşa’yı terk edilen değil, özlenen ve yeniden kavuşulmak istenen bir şehir yapmak için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’nın Avrupa’nın son bölünmüş başşehri olduğunu hatırlatan İncirli, “Lefkoşa’nın güneyi gelişirken, kuzeyde istediğimiz gelişmeyi sağlayamadık” dedi.

Lefkoşa’nın sadece Lefkoşa’da doğanların yaşadığı bir şehir olmadığına dikkat çeken İncirli, “Lefkoşa bu ülkenin kalbidir. Hepimizin Lefkoşa’yı sahiplenmesi gerekiyor. Yeşil alanlarda, parklarda, meydanlarda, yollarda, kaldırımlarda çok büyük eksiklikler var. Trafikte, güvenlikte sorunlar var. Temel belediyecilik hizmetlerinde dahi sorunlar yaşanıyor. Lefkoşa’yı yaşanılası bir şehir haline getireceğiz. Lefkoşalılar, Lefkoşa’dan göç ettiler. Biz Lefkoşa’yı terk edilen değil, özlenen bir şehir yapmak için yola çıktık” ifadelerini kullandı.

Lefkoşa’nın sanat başşehri olması gerektiğini söyleyen İncirli, belediye tiyatrosu sahnesinin olmamasının büyük bir eksiklik olduğuna dikkat çekti. Lefkoşa’nın uluslararası tanınmış etiketini daha fazla kullanmak gerektiğinin altını çizen İncirli, “Bu bağlamda projelerle Lefkoşa gelişecek. Yürüyüş yollarına, yeşil alana ihtiyacımız var. Spor tesisleri çok eksik. Eksiklikleri gidereceğiz, plan ve projelerle başlattığımız işleri bitireceğiz” dedi.

Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’yı benzersiz ve eşsiz kılan Surlariçi’dir. Kültürel mirasımızı korumaya ihtiyaç vardır. Bu mirasa sahip çıkmamız lazım” ifadelerini kullandı. Surlariçi’nde fiziki koşulları kötü olan birçok evin olduğuna dikkat çeken İncirli, belediyenin bu konulara öncü olması gerektiğini vurguladı. “İnsanlar trafik güvenliğinin iyi olmamasından çok yakınıyor. Yayalar ve bisikletliler için Lefkoşa sokakları utanç vericidir” diyen İncirli, Lefkoşa’nın nostaljik unsurlarına da sahip çıkarak çağdaş bir başşehir yaratacaklarının altını çizdi. Sürdürülebilir ortak çalışmaların önemine işaret eden Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Rum Belediyesi ve Türkiye Belediyeleri ile ilişkilerin sürekli ve üretken olacağı modeller üzerinde duracaklarını kaydetti. İmar planlarının şehirlerin yaşam alanlarını düzenlediğini belirten Sıla Usar İncirli, bu konunun da gündeme alınması için baskı oluşturacaklarını ifade etti.

“Lefkoşa kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin, sanatın, festivallerin başşehri olacak” diyen İncirli, kent merkezinin dışında kalan bölgelerin daha da kötü durumda olduğunu ifade ederek Hamitköy ve Haspolat’tan örnekler verdi.

