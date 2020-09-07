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Lefkoşa önemli bir simasını daha kaybetti

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Lefkoşa önemli bir simasını daha kaybetti
Lefkoşa'nın tanınmış simalarından olan ve yıllardır ayni mekanda kebapçılık yapan Kebapçı Zekai usta hayatını kaybetti.
Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı Kebapçı Zekai'nin ölümünü şöyle duyurdu:
Lefkoşa’nın bir başka önemli karakter ve simalarından Kebapçı Zekai abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. LTB’ye ait ve Sn. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığı döneminden itibaren aynı mekanda kiracımız olan Zekai abimiz, rahmetli Anibal ile de bir dönem birlikte çalışmıştır. Yattığı yer nur mekanı cennet olsun, yaslı ailesine sabırlar dilerim.
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