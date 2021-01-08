Lefkoşa'nın kalbi kazılacak

LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı ihalesindeki çalışmalar çerçevesinde Ortaköy ışıklarından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametine doğru 40 günlük bir kazı yapılacağını açıkladı



Kazı çalışması, Ortaköy ışıklarından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametine doğru yaklaşık 40 günlük bir kazı işlemi olacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden AB kaynaklı Lefkoşa Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı ihalesinde, işlemin yüzde 75’inin tamamlandığını belirtti. Harmancı, Lefkoşa’nın ‘kalbi’ olarak tanımladığı, Ortaköy ışıklarından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametine doğru yaklaşık 40 günlük bir kazı işlemi olacağını dile getirerek, “Bu süreçte epeyce bir serzenişiniz olacak haklı olarak…” ifadelerini kullandı.



LTB Başkanı Harmancı'nın açıklaması şöyle:

Dün (önceki gün) güzel bir haber vermiştim bugün (dün) daha güzel ama cefası da çok olan bir haber vermek zorundayım. 105 milyon TL’lik en büyük kamu ihalelerinden biri olan AB kaynaklı Lefkoşa ana taşıyıcı kanalizasyon hattı ihalesinde işlemin yüzde 75’i neredeyse tamamlandı ama şimdi kazmak zorunda olduğumuz yer Lefkoşa’nın kalbi.

Ortaköy ışıklarından hastane istikametine doğru yaklaşık 40 günlük bir kazı işlemi olacak ve evet bu süreçte epeyce bir serzenişiniz olacak haklı olarak.



1. Peki bu işlem gece yapılabilir mi?

Hayır maalesef bu hem yapılacak kazı güvenliği dolayısı ile mümkün değil hem de kazı genişliği dolayısı ile.



2. Farklı bir güzergâh olabilir miydi?

Maalesef AB hibesi olan projelerde 74 öncesi kamu yolu olarak kaydedilmiş yerleri kullanmak mecburiyeti var.



3. Gereken trafik yönlendirmeleri yapıldı mı?

Tüm yönlendirmeler yapılmıştır lütfen belediyenin Facebook sayfası üzerinden alternatif yollara dikkat edelim, kazı ilk 3 gün bir istikameti geri kalan günlerde farklı bir güzergâhı kapatacak.



4. Neden şimdi kazılıyor?

Rutininde Şubat tatilinde planlanan kazı okulların ara dönem tatilinin öne alınması ile şimdi yapılıyor.

Hepinize anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum.”

