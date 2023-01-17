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Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün grev yapılacak

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Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün grev yapılacak
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) yarın Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün greve gidiyor.
Sendikalar saat 09:30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.
KTAMS ve KAMU-İŞ imzasıyla yapılan açıklamada, grevin Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Biriminde yaşanan sorunların çözülmesiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yapılacağı kaydedildi.
 
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