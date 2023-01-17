Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün grev yapılacak

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) yarın Lefkoşa Motorlu Araçlar Biriminde tam gün greve gidiyor.

Sendikalar saat 09:30’da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

KTAMS ve KAMU-İŞ imzasıyla yapılan açıklamada, grevin Trafik Dairesi’ne bağlı Motorlu Araçlar Biriminde yaşanan sorunların çözülmesiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmaması nedeniyle yapılacağı kaydedildi.

