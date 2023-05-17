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Lefkoşa merkezdeki ilk ve orta dereceli okullarda grev var.

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Lefkoşa merkezdeki ilk ve orta dereceli okullarda grev var.
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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa merkezdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Atatürk Öğretmen Akademisi’nde (AÖA) bugün 08.00-13.00 saatleri arasında grev yapılıyor.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Cumhuriyet Meclisi komitesinde olan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nda yapılması öngörülen değişikliğe tepki için bugün söz konusu okullarda grev yapıyor. Dün de ülke genelindeki okullarda grev, Meclis önünde eylem yapılmıştı.

Söz konusu yasa değişikliği, yaklaşık 10 ay önce de gündeme gelmiş, iki öğretmen sendikası söz konusu değişikliğe karşı çıkmış, tasarıyla ilgili görüşmeler askıya alınmıştı.
Bugün için grev açıklayan iki sendika saat 10.00’da ise Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne, ardından da Başbakanlığa siyah çelenk koyacak.
 
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