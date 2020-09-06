Lefkoşa Merit’in acı kaybı

Lefkoşa Merit Otel’in sevilen aşçılarından Çetin Dirier yaşamını kaybetti.

Dirier’in zamansız ölümü, Merit ailesini yasa boğdu.

Acı haberi duyuran Lefkoşa Merit Otel Genel Müdürü Mine Gürses’in paylaşımı şöyle:

"12 yıllık çalışma arkadaşım, kardeşim, güler yüzlü, çalışkan, dünya iyisi Çetin Dirier Ustam, iyileşemedi. Mersin’de Hak’kın rahmetine kavuştu. Merit Lefkoşa mutfağı öksüz kaldı. Acım, acımız çok büyük. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Güle güle Ustam. Seni çok özleyeceğiz."