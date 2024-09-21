Lefkoşa-Mağusa taksi fiyatına İtalya!

Taksi ile Lefkoşa’dan Mağusa’ya gitmenin bedeli 2 bin 500 TL; Larnaka Havaalanı’ndan İtalya’ya uçuş bileti ise 72 Euro, yani 2 bin 700 TL!

Lefkoşa’dan Mağusa’ya taksi ile gitmenin maliyeti 2 bin 500 TL’yi bulurken, Kıbrıs’ın güneyinden Larnaka Havaalanı’ndan İtalya’ya uçmak 72 Euro, yani 2 bin 700 TL.

Benzer tarihlerde Fransa’ya gitmek isteyenler ise sadece 45 Euro, yani yaklaşık 1,700 TL gibi bir ücret ödüyor. Bu bilet fiyatlarına sadece bir sırt çantası dahil olurken, ek bagaj talep eden yolcular 10 kiloluk valiz için ortalama 26 Euro, yani yaklaşık bin TL ekstra ödeme yapıyor.

KKTC’deki ulaşımın tarihin hiçbir döneminde bu denli pahalı olmadığını ifade eden vatandaşlar ise birkaç kilometre ötede Kıbrıs’ın güneyindeki ulaşımın ucuzluğu ve rahatlığına imrenir hale gelindiğini söyleyerek bu durumu eleştiriyor.

Kuzey Kıbrıs’taki taksi fiyatları da cebini yakıyor.

Lefkoşa’dan Mağusa’ya taksiyle gitmek isteyenler, 2 bin ila 2 bin 500 TL arasında bir ücret ödemeyi göze alırken, Girne için bu rakam 1,500 TL’ye kadar çıkıyor.

Lefkoşa içinde kısa mesafelerde bile taksi ücretleri 200 ila 300 TL arasında değişirken, Gönyeli’ye gitmek isteyen bir yolcu 350 TL’ye kadar ödeme yapmak zorunda kalıyor.

SOSYAL MEDYADA HEM GÜLDÜREN HEM DÜŞÜNDÜREN YORUMLAR!

Ekim ve Kasım aylarında gündeme gelen bilet fiyatları, ada içi taksi ücretleri ve benzin fiyatları sosyal medyada esprilere konu oldu. Bazı vatandaşlar, “Lefkoşa’da bir tur atsan daha fazla benzin parası harcarsın” şeklinde yorum yaparken, bazıları ise düşük bilet fiyatlarına rağmen bavul hakkının olmamasını eleştirdi.

Ada içinde bazı güzergahtaki taksi ücretleri:

Lefkoşa- Girne: 1,500 TL

Lefkoşa-Mağusa: 2,000 – 2,500 TL

Lefkoşa içi 200 – 300 TL

Lefkoşa – Gönyeli 350 TL