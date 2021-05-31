Lefkoşa kuzey çevre yolu 20 Temmuz’da açılacak

Başbakan Saner, Güzelyurt- Lefke yolunun seçime kadar bitirileceğini, Lefkoşa kuzey çevre yolunun 20 Temmuz’da açılacağını, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin ise 15 Kasım’da atılacağını açıkladı





UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Lefke ve ilçeye bağlı köylerde vatandaşların sorunlarını dinledi, sorularını yanıtladı.

Başbakan Saner yaptığı konuşmalarda, Güzelyurt- Lefke yolunun seçime kadar bitirileceğini, Lefkoşa kuzey çevre yolunun 20 Temmuz’da açılacağını, yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin ise 15 Kasım’da atılacağını belirterek, önümüzdeki günlerde ülkenin belirli koşullarda turizme ve seyahate açılacağını kaydetti.

Ülkede ekonomiyi ayakta tutan iki önemli sektörün turizm ve eğitim olduğuna işaret eden Saner, her iki alanda da çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Saner, bu dönemde eğitim alanında ülkeye 13 bin öğrenci getirildiğini ve devlet olarak karantina ücretlerini de ödediklerini anımsatarak, Milli Eğitim Bakanı ve tüm rektörlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Eylül 2021’de ülkede yüz yüze eğitimin nasıl başlayabileceği konusunun ele alındığını belirtti.

Başbakan Saner, bu dönemde tüm bakanlıkların kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, 2013 yılında temeli atılan Lefke-Güzelyurt yolunu hizmet süreleri içinde bitirmeyi hedeflediklerini, 20 Temmuz’da ise Lefkoşa kuzey çevre yolunu devreye almayı planladıklarını kaydetti.

Ülke genelinde hız kesmeden süren çalışmalar çerçevesinde Lefkoşa’ya 500 yataklı bir hastanenin temelini 15 Kasım’da atmak için uğraştıklarını, yeni hapishanenin bitmek üzere olduğunu ve birçok altyapı ile diğer yatırımları başlatma kararlılığıyla çalıştıklarına dikkati çeken Saner, Türkiye’den gelen suyun Güzelyurt ve Mesarya ovalarına büyük bir katkı sağlayacağına da işaret etti.

Başbakan Saner, Türk tarafının Kıbrıs konusundaki tutumunun net olduğunu ve bu konuda geri adım atmayacağını belirterek, Maraş açılımının da bunun bir parçası olduğunu ve bu konuda hükümet ve Cumhurbaşkanlığı ile birlikte açılımlar yapılmaya devam edileceğini ifade etti.

