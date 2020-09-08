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Lefkoşa, Kebapçı Zekai'yi kaybetti

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Başkent Lefkoşa’nın önemli değerlerinden "Kebapçı Zekai" olarak bilinen Zekai Deran yaşamını yitirdi

Lefkoşa, Kebapçı Zekai'yi kaybetti
 
 
Lefkoşa'nın tanınmış kebap ustalarından Koççatlı Zekai Deran hayatını kaybetti. 
Kebapçı Zekai'nin vefatı sevenlerini yasa boğdu. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Harmancı "Lefkoşa’nın bir başka önemli karakter ve simalarından Kebapçı Zekai abimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
LTB’ye ait ve Sn. Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığı döneminden itibaren aynı mekanda kiracımız olan Zekai abimiz, rahmetli Anibal ile de bir dönem birlikte çalışmıştır.Yattığı yer nur mekanı cennet olsun, yaslı ailesine sabırlar dilerim." dedi.

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