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Lefkoşa Kaymakamlığı'nda cuma günü av ruhsatı çıkarılabilecek

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Lefkoşa Kaymakamlığı'nda cuma günü av ruhsatı çıkarılabilecek
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Lefkoşa Kaymakamlığı, ruhsatı bulunmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla 30 Ağustos Cuma günü Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün saat 12.00'ye kadar açık olacağını duyurdu. 
Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül Pazar günü başlayacak II. İnce Av Sezonu öncesinde ruhsatı olmayan avcıların, av ruhsatı çıkarabilmeleri amacıyla, Lefkoşa Kaymakamlığı'nın Ateşli Silah Ruhsatları bölümünün cuma günü 09.00-12.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti. 
 
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