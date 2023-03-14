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Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanındaki patlamamış mermiler konusunda uyardı
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Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanındaki patlamamış mermiler konusunda uyardı

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Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanındaki patlamamış mermiler konusunda uyardı
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Lefkoşa Kaymakamlığı Beyköy atış alanında 21-23 şubat tarihleri arası yapılan atışlar sonrası tüm aramalara rağmen bulunamayan patlamamış mermiler bulunduğunu bildirdi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından atış alanı ve civarındaki yerleşim birimlerinde bulunacak mermilere dokunmaması ve en yakın mülki amirliğe haber vermesi istendi.  


Açıklamada, tüm mermiler bulunup imha edilinceye kadar uyarının 15 günlük aralıklarla tekrar edileceği bilgisi verildi.
 
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