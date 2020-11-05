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Lefkoşa iki yıldır ‘cadı’sız

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Lefkoşa iki yıldır ‘cadı’sız
Lefkoşa’nın cadısı Naime Timur’un, dün 2’inci ölüm yıl dönümüydü.
Lefkoşa Dereboyu’nda yer alan "Cadı’nın Evi" mekânının sahibi ve işletmecisi Naime Timur, 4 Kasım 2018 yılında kanser sebebiyle hayatını kaybetmişti.
Timur’un ölümünden önce sosyal medya üzerinden “Gidiyorum… Ama hiç gidesim yok. Dünyanın en zengin ve en mutlu insanı olarak gidiyorum. Çünkü sizler gibi insanlar tanıyorum…” ifadelerini kullanarak sevenlerine veda etmişti.
2 yıl sonra dün sevenleri de onu unutmayarak yaptıkları duygusal paylaşımlarıyla Lefkoşa’nın cadısı Naime Timur’u andı.
 
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