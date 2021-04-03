banner583
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
Genesis, elektrikli coupe konseptini görücüye çıkardı
16 0
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
Lina bebek, Ağrı ailesinin mutluluğu oldu
117 0
 
15 0
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Kuzey Makedonya sürpriz
18 0
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
Cimnastik antrenmanları sıkı önlemlerle başlayacak
28 0
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
Yücel:En çok Baykara’yı geçmek istedim
40 0
32 0
banner529
banner570

Lefkoşa-Girne arasındaki fiber kablonun güzergahı değiştiriliyor

banner476

Lefkoşa-Girne arasındaki fiber kablonun güzergahının değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle yarın hizmetlerin aksayabileceği bildirildi.

banner624
Lefkoşa-Girne arasındaki fiber kablonun güzergahı değiştiriliyor
banner630

09.00-13.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalardan dolayı kesinti olmayacağı ancak kısa süreli düşüşler veya kesintiler yaşanabileceği açıklandı.
Telekomünikasyon Dairesi’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Pazar günü sabah 09:00-13:00 saatleri arasında Lefkoşa-Girne istikametinde çalışan ve Girne üzerinden ses ve internet trafiğini yurt dışına taşıyan fiber kabloda çalışma yapılacaktır. Çalışma esnasında ses ve internet trafiği alternatif yön üzerinden yurt dışına yönlendirileceğinden dolayı kesinti olmayacaktır. Fakat beklenmedik bir durumdan dolayı oluşabilecek hizmet kalitelerindeki kısa süreli düşüşlere veya kesintilere karşı abonelerimizin hazırlıklı olmasını tavsiye ediyoruz. Yol çalışmalarından dolayı fiber kablo güzergahının değiştirilmesi amacı ile yapılacak bu çalışmalar nedeniyle aksayacak hizmetler için abonelerimizden anlayış bekleriz.”
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.